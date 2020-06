Fórum Macau quer ajudar a captar mais investimento chinês para Portugal

"É evidente que Portugal tem todo o interesse, como qualquer dos países de língua portuguesa, em ter mais investimento chinês de raiz", disse Rodrigo Brum durante um seminário virtual (`webinar`) sobre "Macau e o futuro das relações económicas e comerciais entre Portugal e China".

"O Fórum Macau é uma ponte evidente que pode ser explorada para os contactos com a China, e não é segredo que Portugal gostaria de atrair investimento no setor automóvel ou das baterias, e esses contactos podem ser feitos através do Fórum, que recentemente visitou instalações nesse ramo, maiores do que a Autoeuropa", acrescentou o secretário-geral adjunto do Fórum Macau.

Para o responsável, a criação da área da Grande Baía, uma metrópole mundial que integra Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong, numa região com cerca de 70 milhões de habitantes e com um Produto Interno Bruto (PIB) que ronda os 1,2 biliões de euros, é uma enorme oportunidade enorme.

"Na região em que Macau está inserido, da nossa janela vemos o território do lado, é uma região imensa com um potencial enorme; tem dificuldades, sim, às vezes até de entendimento, mas é nesses casos que se pode usar Macau, não como uma plataforma logística, mas como um intermediário favorável", salientou o responsável, concluindo que "há inúmeras hipóteses de negócios, não é fácil, mas os resultados compensam".

No `webinar`, Rodrigo Brum mostrou-se ainda favorável, respondendo a uma questão do presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC), João Marques da Cruz, à criação de mais fundos para fomentar a relação entre a China e os países de língua portuguesa.

"Há condições para criar novos fundos, o atual tem regras muito precisas de capital de risco que não interessa aos países menos desenvolvidos e aos países que não têm uma bolsa a funcionar, por isso o que há a fazer é criar novos fundos, como um fundo de desenvolvimento efetivo", defendeu.