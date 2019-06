Fórum para a Competitividade alerta para "fraca" evolução da economia portuguesa

Lusa04 Jun, 2019, 13:54 | Economia

"Dentro dos países menos desenvolvidos da UE (União Europeia) só a Grécia cresceu menos do que Portugal e os outros cresceram muito mais, o que nos coloca na posição de vir a ser ultrapassados por todos", lê-se na nota de conjuntura de maio do Fórum para a Competitividade, hoje divulgada.

Para o economista Pedro Braz Teixeira, responsável pelo documento, se "há quem se regozije com o facto de o crescimento português do primeiro trimestre de 2019 (1,8%) ter sido ligeiramente superior à da média da UE (1,5%)", o facto é que "não há grande justificação para isso" e "nada justifica a complacência com que estes dados têm sido recebidos".

É que se no grupo dos países menos desenvolvidos da UE a Hungria e a Polónia cresceram 5,2% e 4,6%, estando "em vias de ultrapassar" Portugal, "dentro do grupo dos países mais ricos da UE há vários com desempenhos superiores" ao português, como a Irlanda (2,6%), a Suécia (2,4%), a Dinamarca (2,2%), a Finlândia (2,1%) e os Países Baixos (1,9%).

"Portugal cresceu tanto como o Reino Unido, muito mais desenvolvido e atormentado por toda a incerteza do `Brexit` [saída do Reino Unido da União Europeia], o que também diz muito sobre a nossa fraca posição", refere, acrescentando que "até nos EUA, uma das economias mais avançadas, o crescimento foi de 3,2%, muito superior ao de Portugal".

Segundo o Fórum para a Competitividade, o crescimento de 1,8% até março da economia portuguesa resultou de uma "forte aceleração do investimento, contrariado por uma subida muito forte das importações, que quase anulou o primeiro efeito".

"A ligeira aceleração do PIB [Produto Interno Bruto] resulta de dois efeitos muito fortes, de sinais opostos, o que dificulta a leitura de uma tendência. Mas a composição do PIB é agora mais saudável: menos consumo privado, mais investimento e mais exportações", considera.

O Fórum para a Competitividade nota ainda que "o emprego, medido em termos de contas nacionais, desacelerou de novo, de 1,6% para 1,5%, no primeiro trimestre, enquanto a produtividade subiu de forma muito modesta, em apenas 0,3%, muito longe dos 1,4% previstos no Programa de Estabilidade, pelo que será ainda mais difícil alcançar esta meta até ao final do ano".

No total, refere, a queda acumulada do emprego no último trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2019 ascende a 22,6 milhares de postos de trabalho, face ao máximo do emprego desde 2011, de 4.902,8 milhares, registado no terceiro trimestre de 2018.

"Estes dados são um pouco mais negativos do que seria de esperar, embora não cheguem a ser preocupantes, e confirmam que o mercado de trabalho está a deteriorar-se", considera Pedro Braz Teixeira, alertando que "se persistir esta queda do emprego, o crescimento do PIB será claramente afetado".

Ainda referido pelo Fórum é o agravamento do défice externo português no primeiro trimestre, para 1.231 milhões de euros face a 78 milhões no período homólogo de 2018, "muito longe do padrão sazonal" e "gerando receios" de não haver um excedente externo em 2019.

"O risco de deixarmos de ter saldos externos positivos está a aumentar significativamente, para além de impedir um crescimento mais robusto", lê-se na nota de conjuntura.

Em 2018, recorda, Portugal registou a terceira maior dívida externa líquida da UE (89,0% do PIB), apenas suplantado por Chipre (105,8%) e pela Grécia (132,5%), sendo que "apenas seis países têm dívida externa superior a 40% do PIB, ou seja, Portugal tem uma dívida externa líquida que é mais do dobro do que é comum na UE".

Antecipando a proposta de revisão dos benefícios fiscais a conhecer este mês, o Fórum para a Competitividade diz esperar que "o objetivo desta revisão não seja apenas a simplificação e a redução da perda de receita a que estão associados" e avisa que o processo em curso peca por "não ouvir a sociedade civil" e "basear-se num documento oficial com demasiados erros".

Considerando "muito preocupante que se preveja uma redução dos benefícios fiscais no IRC", Pedro Braz Teixeira defende que a proposta deveria ter presente a necessidade de aumentar o crescimento económico, a poupança e o investimento e de "atrair muito mais investimento direto estrangeiro".

O Fórum para a Competitividade é uma associação que reúne empresas e sócios individuais e que se apresenta como "uma instituição ativa na promoção do aumento da competitividade de Portugal, através de estímulos ao desenvolvimento da produtividade nas empresas".