Fórum para a Competitividade observa o PIB e desaconselha "foguetes"

02 Mar, 2018

No ponto dedicado à “conjuntura nacional”, o Fórum para a Competitividade começa por assinalar o crescimento de 0,7 por cento no quarto trimestre do ano passado, face à subida de 0,6 por cento no trimestre imediatamente anterior, e de 2,4 por cento em termos homólogos. “A que corresponde um crescimento anual de 2,7 por cento (1,6 por cento em 2016)”.

No ano de 2017 prevaleceu uma tendência que dura desde 2012, de acordo com o Fórum para a Competitividade. Designadamente “um nível insuficiente de investimento”.



Segundo os autores da nota de conjuntura, “ao contrário do que os números oficiais indicam, a procura interna continua com um contributo diminuto para o crescimento do PIB, tendo mesmo sido afetada no quarto trimestre pela forte desaceleração do investimento, em todas as suas componentes, o que não é favorável para o futuro”.



“Foi a aceleração das exportações que permitiu que o PIB não desacelerasse em termos homólogos”, apontam.



“É verdade”, admite-se em seguida na nota, “que este é o maior crescimento dos últimos 17 anos”. Todavia, escrevem os relatores, “não se deve deitar foguetes, por várias razões”.



“Em primeiro lugar, 2017 foi também o melhor ano da economia mundial dos últimos dez anos, o facto de no caso português ser o melhor dos últimos 17 não tem a ver com ele ter sido especialmente bom, mas porque já antes da crise a economia nacional estava estagnada”, argumenta o Fórum.

Prosperidade? “2017 não é o início”



Na nota pode ler-se que o valor do crescimento homólogo de 2017 foi “empolado pelo péssimo desempenho do primeiro semestre de 2016, quando os investidores se retraíram em consequência da reversão de contratos pelo novo Governo”.



Na perspetiva do Fórum para a Competitividade , distante daquilo que tem sido o registo do Executivo de António Costa, o ano em curso “não é o início de um novo período de prosperidade, já que a generalidade das instituições (FMI, Comissão Europeia, OCDE, Banco de Portugal, etc.) aponta para uma desaceleração sucessiva da economia”.



“Não há qualquer sinal de que o potencial de crescimento da economia tenha subido, devendo manter-se em níveis baixíssimos, em torno de 1,5 por cento”, lê-se no mesmo documento.



Relativamente ao mercado de trabalho, o Fórum para a Competitividade faz outro aviso à navegação: “Se um forte crescimento do emprego é motivo para regozijo, a sua conjugação com um muito menor crescimento do PIB é motivo de preocupação, porque significa uma diminuição da produtividade média ao inverso do que se deveria estar a passar”.



“Pior ainda, o diferencial entre ambos está a alargar-se, ou seja, a produtividade está agora a cair mais”, reforçam os autores.

Conjuntura internacional

A nota do Fórum para a Competitividade destaca dois temas na leitura do quadro internacional: as eleições legislativas em Itália, que se realizam no próximo domingo, e “o risco de inflação” nos Estados Unidos.



Quanto ao processo eleitoral italiano, os relatores escrevem que, “a poucos dias” da votação, “há ainda uma elevada percentagem de eleitores indecisos, o que, somado à alteração profunda do sistema eleitoral, torna muito difícil prever os resultados”.



“No entanto, a maioria dos analistas considera improvável a formação de uma nova coligação estável”, anota o documento, que depois aponta os “temas quentes” da campanha naquele país, nomeadamente “a imigração, já que o país tem sido a porta de entrada de 600 mil refugiados e imigrantes nos últimos quatros anos, e a relação com a UE, havendo um crescente descontentamento sobre ela”.



Sobre os Estados Unidos, a nota refere que “o relatório de emprego de janeiro (…) revelou uma taxa de desemprego estável nos 4,1 por cento pelo quatro mês consecutivo, com várias outras variáveis também estáveis”.



“A grande diferença, que provocou um choque nos mercados, foi a subida nos salários, de 2,9 por cento, a maior desde junho de 2009 e superior ao esperado pelos analistas”.



“A subida dos salários indica, finalmente, a normalização da economia americana, quase dez anos após a crise, abrindo caminho para que a Reserva Federal suba as taxas de referência as três vezes que anunciou, mas em que os mercados financeiros não acreditavam”, afirma-se na nota de conjuntura.



No seu site, o Fórum para a Competitividade apresenta-se como “uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em fevereiro de 1994 em seguimento das propostas formuladas no estudo Construir as vantagens competitivas de Portugal” - comissionado por Luís Mira Amaral, à data ministro da Indústria e Energia.