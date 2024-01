Fórum para a Competitividade vê PIB português a crescer entre 0,9% e 1,3% em 2024

"Iremos ter uma desaceleração do PIB em termos anuais, mas aceleração se ignorarmos o 1.º trimestre de 2023, que foi excecional", refere a nota de conjuntura.

O Fórum para Competitividade estima que a economia portuguesa tenha registado um crescimento em cadeia entre 0% e 0,3% no quarto trimestre de 2023, a que corresponde uma variação homóloga entre 1,4% e 1,7% e um crescimento anual entre 2,1% e 2,2%.

O Fórum para a Competitividade assinala que 2024 começa com incerteza geopolítica associada à guerra na Ucrânia e ao conflito no Médio Oriente, mas acredita que "é possível que não haja grandes consequências económicas no curto prazo, como não tem ocorrido nos últimos meses".

"A médio prazo, vamos ter que lidar com a reconstrução da Ucrânia e o alargamento da UE, duas grandes dificuldades políticas", alerta, apontando para as incertezas eleitorais.

"Em Portugal, é provável que não seja possível formar um governo estável, pelo que poderemos ter que repetir a ida às urnas antes do fim nova da legislatura", defende.

O Fórum para a Competitividade destaca ainda que "a especial sensibilidade da economia portuguesa às taxas de juro do BCE [Banco Central Europeu], pelo peso das taxas variáveis, poderia estimular um crescimento mais expressivo" no país, mas "o enquadramento externo e a incerteza política, antes e depois das eleições, deverão limitar este efeito".