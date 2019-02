Fórum pede anulação de garantias e avales a credores

Lusa01 Fev, 2019, 11:11 | Economia

"O FMO exige a anulação das dívidas da Ematum, Mam e Proindicus das contas nacionais", refere-se no documento publicado no semanário Savana, acrescentando que "com os últimos desenvolvimentos" é agora" mais urgente do que nunca a anulação das garantias e avales" concedidos a credores.

A posição surge depois de o ex-ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang, três ex-banqueiros do Credit Suisse e um intermediário da empresa naval Privinvest terem sido detidos em diferentes países desde 29 de dezembro a pedido da justiça norte-americana.

A acusação contém revelações detalhadas sobre o caso das dívidas garantidas pelo Estado moçambicano, entre 2013 e 2014, a favor de três empresas públicas de pescas e segurança marítima, concluindo que terão servido para um esquema de corrupção e branqueamento de capitais com vista ao enriquecimento de vários suspeitos.

A consideração é uma das 11 recomendações do FMO sobre a conta geral do Estado e o respetivo relatório e parecer do Tribunal Administrativo (TA).

A encabeçar a análise, o FMO faz eco da queixa do TA de não lhe terem sido fornecidos os saldos da Conta Única do Tesouro, o que "impediu o auditor do Estado de emitir uma opinião sobre a fiabilidade das contas públicas".

"O FMO recomenda ao Ministério da Economia e Finanças evitar situações que podem configurar obstrução do trabalho de auditoria do TA", acrescenta-se.