Fox sobe oferta de compra da Sky para 27 mil milhões de euros

Lusa11 Jul, 2018, 12:30 | Economia

A 21st Century Fox, do magnata Rupert Murdoch, em comunicado hoje à Bolsa de Valores de Londres, precisou que esta nova oferta é 12% superior à apresentada pela rival Cable Comcast e 30% mais do que a sua oferta inicial.

As autoridades britânicas deverão revelar esta semana se dão luz verde à operação, tendo em conta que já revelaram os seus receios de ser criado um monopólio no setor da comunicação social, já que Rupert Murdoch é dono de vários jornais no Reino Unido.

Em junho, o governo britânico revelou que a Disney americana fez uma oferta para operar o canal de notícias britânico Sky News durante 15 anos se prosperasse a oferta da 21st Century Fox para o grupo Sky, o que atenderia aos pedidos dos reguladores do setor para salvaguardar a concorrência com uma separação desse canal.

Rupert Murdoch já tem no Reino Unido, através do grupo News Corp, os jornais "The Times", "The Sunday Times", "The Sun" e a rádio TalkSport.

O plano do magnata, segundo a agência de notícias espanhola Efe, já recebeu a aprovação do governo britânico.