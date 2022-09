França anuncia pacote de medidas de apoio às famílias

Reuters

Em França, o Governo anunciou esta tarde um pacote de medidas de apoio às familias. Paris vai limitar o aumento do preço do gás e da eletricidade em 15%, em 2023, e até final do ano, 12 milhões de famílias vão receber um "cheque energia" com um valor entre 100 e os 200 euros.