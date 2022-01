França reforça aviso à Rússia sobre limitação da soberania da Ucrânia

o ministro dos negócios estrangeiros francês, numa entrevista hoje ao `Le Journal du Dimanche`, defendeu que, do ponto de vista técnico e militar, a logística que a Rússia colocou na fronteira com a Ucrânia está listada para um possível ataque e considerou que, "é por isso, que a situação é muito grave".

Le Drian lembrou que a estratégia francesa se baseia na "firmeza" com Moscovo, na "solidariedade", especialmente com a Ucrânia, e no "diálogo", e rejeitou a vontade russa de proibir a entrada da Ucrânia na União Europeia ou na NATO, embora tais possíveis adesões não estejam a ser consideradas no momento.

"O princípio da soberania e da livre escolha de cada um é para nós incontestável" de tal forma que "a Ucrânia tem o direito de decidir sobre o seu destino" e isso exclui uma "soberania limitada", afirmou na entrevista, citada pela agência Efe.

O governante insistiu que "nenhum compromisso é possível" ser aceite pela França com a doutrina de "soberania limitada" que Moscovo pretende, não só para a Ucrânia mas para outros países próximos das suas fronteiras, como Geórgia, Arménia, Azerbaijão ou Moldávia, reforçou.

Em relação à conversa telefónica na sexta-feira entre os presidentes de França, Emmanuel Macron, e da Rússia, Vladimir Putin, explicou que o objetivo é "abrir discussões com a Rússia para obter uma nova ordem de segurança e estabilidade na Europa".