Francesa Engie pondera OPA sobre EDP Renováveis

25 Jun, 2018

Esta oferta, a acontecer, junta-se à da China Three Gorges, que tem em processo uma OPA sobre a EDP (que tem a maioria do capital da EDP Renováveis) e outra OPA sobre a EDP Renováveis (esta última está dependente do sucesso da primeira).

Em abril, o canal BFM Business, citando fontes próximas da Engie, tinha dito que o segundo maior grupo energético mundial estava interessado na aquisição da EDP.Então, o presidente executivo da elétrica, António Mexia, afirmou que não havia quaisquer contactos ou negociações com a francesa Engie com vista a "operações de consolidação".A eventual operação agora avançada pela Bloomberg diz apenas respeito à EDP Renováveis.Segundo a Bloomberg, a empresa francesa está sobretudo interessada nos ativos da EDP Renováveis nos Estados Unidos da América, mas admite fazer uma oferta por toda a empresa.Em 11 de maio passado, a CTG (que já detém 23,27% do capital social da EDP, sendo o maior acionista) anunciou a intenção de lançar uma OPA voluntária sobre o capital da EDP, oferecendo uma contrapartida de 3,26 euros por cada ação.A administração executiva da EDP, liderada por António Mexia, considerou que "há mérito nas intenções estratégicas" da CGT, mas que "dependem do seu modelo de implementação, o qual não é claro nesta fase", e considerou que "o prémio da oferta é baixo".Caso a OPA sobre a EDP tenha sucesso, a CTG indicou também que avançará com uma oferta pública obrigatória sobre 100% do capital social da EDP Renováveis (EDPR) a 7,33 euros por ação.A EDP controla 82,6% do capital social da EDPR, que tem a sua sede em Madrid.Ainda segundo a informação de hoje da Bloomberg, a EDP Renováveis poderá atrair também o interesse de outras empresas europeias que querem expandir a área de energias renováveis, que se estão a preparar para comprar ativos caso os chineses decidam vender de modo a obter a aprovação dos reguladores.Fontes da Bloomberg indicam que a Engie pode negociar com a CTG a compra de ativos nos Estados Unidos para facilitar a ida em frente da OPA da chinesa.As ações da EDP Renováveis fecharam hoje a subir 0,48% para 8,37 euros.As ações da EDP, por seu lado, avançaram 0,15% para 3,40 euros.