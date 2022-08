Francis Fukuyama e David Wallace-Wells nas Conferências do Estoril em setembro

Organizadas pela Nova School Business & Economics (SBE), as conferências têm este ano como tema "O reequilíbrio do nosso mundo: um apelo à geração do propósito".

Segundo um comunicado da organização divulgado hoje, Francis Fukuyama, que já interveio nas edições de 2011 e 2015 das conferências, participará numa conversa com o ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Vasco Rato, centrada no liberalismo clássico e contemporâneo.

A sessão intitula-se Liberalismo e Seus Descontentes e decorrerá no dia 02 de setembro de manhã, depois da sessão do primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, sobre o tema Democracia e Desenvolvimento, e da conversa entre Anne Applebaum e Paulo Portas, especialista em Geopolítica e professor na Nova SBE.

"David Wallace-Wells, premiado jornalista na área das alterações climáticas e autor de A Terra Inabitável (LeYa/Lua de Papel, 2019), tomará parte numa conversa com o professor universitário e divulgador científico Carlos Fiolhais, também no dia 02 de setembro, entre as 15-17:00", uma "sessão que reforça os atuais desafios que o Planeta enfrenta e que requerem cooperação global", adianta o comunicado.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também intervirá nas conferências no dia 02 de setembro, anunciou a organização no passado dia 07 de julho.

No dia 01 intervirão oradores como Bertrand Piccard, empreendedor e presidente da Solar Impulse Foundation (Suíça), Helena Gualinga, ativista ambiental e de direitos humanos (Equador), Irene Heemskerk, chefe do Centro Europeu e Mudanças Climáticas do Banco Central Europeu (Países Baixos) e Peter Bakker, presidente do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Suíça).

De acordo com a organização, as Conferências do Estoril, das quais a agência Lusa é media `partner`, contarão com a participação de cerca de 70 oradores e mais de mil estudantes nacionais e internacionais.