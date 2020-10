Francisca Guedes de Oliveira teme "tentação" de Leão no défice e dívida

"Conhecendo o anterior Ministério das Finanças e os secretários de Estado que trabalharam com o professor Mário Centeno [ex-ministro], e eu tenho uma enorme consideração e admiração pelo atual ministro das Finanças [João Leão, ex-secretário de Estado do Orçamento] [...], acho que vai haver a tentação", disse a professora da Universidade Católica do Porto, em entrevista à agência Lusa.

Não obstante, Francisca Guedes de Oliveira, que realizou um estudo sobre benefícios fiscais para o anterior Governo, afirmou que João Leão "é das pessoas mais capazes" que conhece.

"Acho que é alguém que tem uma visão da economia, da sociedade e do mundo que é uma visão que eu gosto que um ministro das Finanças tenha", disse, considerando que "uma das coisas que correu bem no anterior Governo foi um bocadinho o pecar por excesso".

Segundo a economista, no anterior Governo "havia eixos de política que foram definidos e nesses sabia-se que tinha de se gastar dinheiro, mas depois percebeu-se rapidamente que para, de facto, se conseguir consolidar défice e dívida, tinha que haver um bocadinho a política do `não`".

"À parte de coisas que obviamente serão criticáveis [...], a verdade é que acho que o Ministério das Finanças ganhou uma reputação por ter conseguido fazer as coisas que fez, e em grande medida ganhou-a por ser muito restrito nas linhas que traçava", considerou, lembrando o "papel fundamental" do então secretário de Estado do Orçamento, e hoje ministro, João Leão.

Assim, Francisca Guedes de Oliveira crê que já se observa "um bocadinho esse discurso" de controlar gastos, havendo "a tentação de pôr um `stop` a determinada altura se se começar a perceber que as coisas estão a ir um bocadinho mais longe que aquilo que se pensava".

"Tenho medo que esse `stop` seja mais baixo do que aquilo que eu gostaria, mas não sei. Acho que há esse risco", disse, numa altura em que o país se prepara para receber dinheiro vindo da União Europeia.

Para a economista, um dos exemplos desse discurso materializou-se na declaração do primeiro-ministro no dia 29 de setembro, ao dizer que Portugal apenas utilizará subvenções e prescindirá dos empréstimos no seu Programa de Recuperação e Resiliência, ao abrigo do Fundo de Recuperação Europeu.

"Não gostando muito de ser treinadora de bancada, e sabendo que as decisões no local são sempre mais difíceis do que quem está de fora, tenho um bocadinho de dificuldade em perceber que à partida não se vai utilizar", disse à Lusa.

Numa altura em que é necessária "coragem e ambição" para fazer "um `ataque` [positivo] à nossa estrutura quer a curto prazo, quer no médio quer no longo", de forma a elevar "o nível mais baixo de tal maneira que ele nunca mais volte a cair", Portugal vai "precisar de dinheiro", considerou.

Francisca Guedes de Oliveira lembra que "as taxas de juro são simpáticas, as maturidades também" nos empréstimos europeus, entendendo que o não recurso a eles "assume-se por causa de pressões de dívida, como é evidente", pois "o empréstimo a que poderíamos recorrer teria obviamente um impacto direto na dívida".

"Não podemos pensar em défice e dívida do Estado como se pensa -- e muitas vezes eu vejo essa comparação, e é errada -- a nível das famílias", considerou a académica, acrescentando que "este não é o momento" para se pensar nesses dois temas.

Para a professora universitária, com o respaldo da zona euro, "uma dívida de 130% do PIB e de 140% do PIB não é uma dívida preocupante se os juros não dispararem, e se nós não passarmos outra vez a ser, em termos sinistros, o `lixo` em que as agências de `rating` americanas nos colocaram".

"Aquilo que aconteceu em 2011, e quando nós temos o défice a disparar para 10% e depois a seguir entra tudo em pânico -- e bem, porque estávamos numa rota de consolidação de contas públicas e de repente o défice disparou para se fazer face a necessidades da economia real -- aquilo foi tudo um bocadinho esquizofrénico", recordou a economista.

Porém, Francisca Guedes de Oliveira crê que "que desta vez as coisas estão, de facto, a ser bastante diferentes", e vê, mais à frente, que "uma Europa unida, capaz" pode ultrapassar os desafios económicos impostos pela pandemia de covid-19.