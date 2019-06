Frasquilho sobre polémica na TAP: não devia ter acontecido

Pela voz do presidente da TAP, representante do estado na empresa, o comentário final aos prémios distribuídos em ano de prejuízos.



A TAP teve 118 milhões de euros de prejuízo em 2018, mas ainda assim a comissão executiva deliberou atribuir mais de um milhão de euros em prémios distribuídos por 180 trabalhadores - uma situação que gerou mal estar entre os acionistas privados e os representantes do Estado.



É algo que não deverá voltar a acontecer, diz o presidente não executivo da companhia.



A TAP pode voltar aos lucros já este ano, segundo acrescentou Miguel Frasquilho em declarações à Rádio Renascença.



A companhia teve resultados positivos em 2017 e o presidente não executivo da empresa espera que 2018 tenha sido uma exceção.