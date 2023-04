Fraude eleitoral. Fox News paga à Dominion mais de 787 milhões de dólares

A multa é a maior de género jamais acordada nos Estados Unidos da América por parte de uma empresa de comunicação, referem especialistas.





A Fox News difundiu alegações do então Presidente Donald Trump, de que as urnas de voto eletrónico tinham sido usadas para manipular a eleição presidencial de 2020 a favor do candidato do Partido Democrata, Joe Biden, em detrimento do próprio Trump, que procurava a reeleição apoiado pelo Partido Republicano.



A Dominion, fabricante das urnas, recorreu à justiça, afirmando que tinha sido arruinada pelas acusações da Fox News, acusando o canal de ter apoiado a narrativa de Trump para recuperar audiências e pedindo uma indemnização de 1.6 mil milhões de dólares. Rudy Giuliani e Sidney Powell, ex-assessores de Trump, também foram processados pela Dominion.



A Fox defendeu-se afirmando que apenas informou sobre as alegações de Donald Trump, sem as apoiar.





O acordo extrajudicial entre as partes foi anunciado pelo juiz Eric Davis pouco antes do início do julgamento no Tribunal Superior do Delaware.





Com ele, a Fox News evitou seis semanas de justificações e de prova, e o proprietário da Fox Corp, Rupert Murdoch, assim como apresentadores como Tucker Carlson e Sean Hannity, foram dispensados de comparecer em tribunal.

Estamos felizes por chegar a uma solução no nosso litígio com a Dominion Voting Systems", acrescentou, referindo "reconhecer as sentenças do tribunal que declaram como falsas certas afirmações sobre a Dominion".

A Fox News enfrenta ainda uma segunda ação por difamação movida por outra empresa de urnas eletrónicas, a Smartmatic USA, no valor de 2.7 mil milhões de dólares. Um outro processo relacionado foi movido contra a empresa por uma produtora recém-despedida, Abby Grossberg.

O caso Smartmatic





Tanto no caso da Dominion como no da Smartmatic USA, a Fox News negou as acusações de difamação.





Especialistas admitem que o acordo estabelecido esta terça-feira poderá abrir caminho a uma solução semelhante com a Smartmatic, a qual tem agora um "precedente negocial". "A Fox demonstrou que está disposta a sacar do livro de cheques e a pagar bem", referiu à agência Reuters o professor de jurisprudência da Iniversidade do Tennessee, Stuart Brotman.







"Do ponto de vista da Fox, percebem que podem chegar a um acordo bem sucedido, têm as bases para uma negociação com a Smartmatic", acrescentou.





Além da Fox, a ação interposta pela Smartmatic visa cinco indivíduos, incluindo antigos advogados de Donald Trump e apresentadores do canal. O processo, que decorre no Supremo Tribunal do Condado de Nova Iorque, afirma que os acusados espalharam de forma consciente alegações falsas de que o software da Smartmatic foi usado para inverter votos.





O advogado da empresa, J. Erik Connoly, referiu em comunicado terça-feira que a Smartmatic está firme na defesa do seu bom nome, na recuperação os prejuízos sofridos e na "responsabilização da Fox por enfraquecer a democracia".





O canal nega as acusações e num comunicado recente defendeu o seu direito a reportar alegações de elevado interesse noticioso sobre fraude eleitoral. Também considerou as exigências da Smartmatic "absurdas, sem fundamento e não radicadas numa análise financeira sólida".



Um tribunal de apelação negou contudo rejeita-las, como pedia o canal, referindo que as alegações da Smartmatic "detalhavam" a forma como a Fox "efetivamente validou e participou" na difamação.

Ação de Grossberg





A ação movida pelos advogados de Abby Grossberg pretende por seu lado "mudanças institucionais significativas na Fox News". Grossberg afirma que foi alvo de atitudes sexistas na Fox e que foi despedida sem justa causa depois de ter resistido a alegadas pressões para prestar testemunho falacioso no processo movido pela Dominion.





A Fox afirma que as acusações de Grossberg não têm "bases", tendo sido de imediato investigadas por advogados externos, prometendo defender-se "vigorosamente" contra as reivindicações da sua ex-funcionária.







O canal não deu até agora sinais de abertura a um eventual acordo com Grossberg e a exigência de "mudanças" não foi incluída no acordo com a Dominion.