Frente Comum acusa Governo de negociar às escondidas no acordo para função pública

Na origem do comunicado hoje divulgado pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, afeta à CGTP, está o anúncio, pelo Ministério da Presidência, da assinatura de um acordo plurianual para a legislatura entre o Governo, a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e a Frente Sindical liberada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estados (STE).

Em comunicado, a Frente Comum, coordenada por Sebastião Santana, afirma ter estado presente em todas as reuniões negociais com o Governo, tendo até requerido negociação suplementar, durante a qual afirmou estar disponível para continuar a negociação de aumentos salariais para 2023 até à votação final do Orçamento do Estado para 2023.

"É, pois, com espanto que somos confrontados com a informação da assinatura de um acordo com outras estruturas sindicais que, versando sobre matérias que o Governo se propôs a negociar a partir da segunda quinzena de outubro, nunca foram colocadas à discussão com a Frente Comum", vinca a estrutura sindical.

Para a Frente Comum, a "assinatura deste `acordo` e o seu conteúdo" bem como a forma como foi conduzido o processo negocial apenas vêm "dar mais força à necessidade de luta dos trabalhadores", referindo o plenário nacional que tem marcado para 27 e outubro e a greve nacional agendada para 18 de novembro.

Assinalando que ao Governo se exige "uma seriedade negocial que não se compadece com comportamentos desta natureza", a Frente Comum sublinha que as medidas agora conhecidas e que integram o acordo "ficando muito aquém da reposição do poder de compra perdido, mostram que o Governo tem margem orçamental para evoluir em relação à proposta inicial".