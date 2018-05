Frente Comum estima entregar proposta sobre aumentos salariais do próximo ano em junho

Lusa10 Mai, 2018, 18:40 | Economia

"A proposta de aumentos salariais, de acordo com a lei da negociação, deve ser entregue até dia 01 setembro e depois a negociação decorre e tem de se encerrar antes do Orçamento do Estado. No ano passado entregámos em setembro e, este ano, vamos tentar aprovar esta proposta e entregá-la em junho, na primeira quinzena", disse a coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila.



Falando em conferência de imprensa, na sede da Frente Comum, em Lisboa, após uma reunião do secretariado, a responsável disse que esta estrutura "não abdica de aumentos salariais" em 2019.



"Não faz sentido estarmos desde 2009 sem aumentos, não faz sentido termos estado desde 2005 sem descongelamento das carreiras e entendemos que o Governo - este ou outro -, tal como as empresas [...], deve ter uma rubrica para o aumento dos custos com o trabalho", vincou.



Além disso, "nós este ano recebemos menos salário do que no ano passado, mesmo com a questão da retirada da taxa extraordinária do IRS e com algumas coisas que foram repostas", notou a coordenadora da Frente Comum, vincando que "isto não pode continuar".



Por isso, a estrutura vai iniciar agora uma "grande discussão" com os cerca de 30 sindicatos que representa, para apresentar a proposta dentro de um mês, para que "o Governo não diga que não tem tempo para analisar as propostas dos sindicatos".



Ana Avoila notou que a Frente Comum continua "à espera da contraproposta" do executivo relativa à proposta feita em 2017 para este ano, de um aumento de 4% nos salários da função pública, com um mínimo de 50 euros por trabalhador.



Questionada pela Lusa sobre qual a percentagem que a Frente Comum vai reivindicar para 2019, a responsável afirmou que "ainda não está previsto nenhum valor", já que apenas foram aprovados os critérios para construção proposta.



"A exigência é a mesma [à de 2017], a argumentação que este ano fazemos é que pode ser um bocadinho diferente porque os números hoje são diferentes", adiantou Ana Avoila.