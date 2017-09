Frente Comum exige descongelamento dos aumentos salariais

O governo insiste que este seja feito de forma faseada, a partir do próximo ano.



A posição já foi transmitida aos sindicatos, que esta tarde voltaram à mesa das negociações.



De acordo com as estruturas sindicais, o governo admite pôr fim aos cortes no pagamento do trabalho suplementar.



Também assume o fim da tributação sobre os subsídios de refeição e pode ainda baixar os descontos para a ADSE.



Em relação ao descongelamento das carreiras, o governo propõe vários cenários.



A FESAP, afeta à UGT, fala em milhões e tostões.



A Frente Comum, afeta à CGTP, recusa. Ana Avoila volta a pedir que sejam descongelados os aumentos salariais.