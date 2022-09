Fretilin afirma apoio a gasoduto do Greater Sunrise para Timor-Leste, se for viável

Numa resolução aprovada no fim de semana, e que a Lusa teve acesso hoje, os mais de 900 delegados da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin, maior partido no parlamento timorense e um dos três que integram o executivo de Taur Matan Ruak) expressam apoio ao projeto tendo em conta "a atual situação económica do país, tendo como maior financiador do Estado, os recursos provenientes do setor petrolífero".

Nesse sentido, explica, deliberaram "afirmar defender o projeto do gasoduto dos poços do Greater Sunrise para Timor-Leste, mediante a confirmação da sua viabilidade, por materializar uma independência económica urgentemente necessária".

Defendem ainda "a necessidade de se concluir, com brevidade, as negociações para os poços do Greater Sunrise que há muito se alongam", especialmente tendo em conta o cenário de que o Fundo Petrolífero pode estar esgotado dentro de uma década.

"Este projeto, é crucial para Estado, numa altura em que o país tem dez anos a responder, face ao precipício financeiro, em detrimento dos recursos retirados do Fundo Petrolífero, para financiamento anual das despesas do Estado", explica.

"Não obstante a Fretilin apoiar o projeto do gasoduto dos poços Greater Sunsrise para Timor-Leste, reitera que o caminho para a soberania económica, deve assentar na sua diversificação, considerando que o setor petrolífero deva ser o motor do desenvolvimento nacional", refere.

Já no passado os líderes da Fretilin, especialmente o secretário-geral, Mari Alkatiri, tinham afirmado que não eram contra a opção do gasoduto para Timor-Leste, vincando, porém, que as implicações financeiras e económicas do projeto deveriam ser analisadas adequadamente.

"Não estamos a ir contra o gasoduto. Estamos é a garantir ao povo que queremos uma economia sustentável e que o setor petrolífero contribui da melhor forma", afirmou Mari Alkatiri em setembro de 2020 em entrevista à Lusa.

"Não mudámos de linha. Queremos é poder provar que a linha para onde o país estava direcionado é a mais viável e benéfica para o país. Ninguém exclui nenhuma opção. Muito menos a opção de trazer o gasoduto para Timor-Leste, desde que seja viável", considerou.

A questão do projeto de desenvolvimento do Greater Sunrise foi, no passado, um dos pontos de clivagem entre a Fretilin e o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT, oposição), de Xanana Gusmão.

Uma situação que se agudizou depois da polémica decisão da Fretilin no parlamento ter votado contra a ratificação do tratado que define fronteiras marítimas permanentes entre Timor-Leste e a Austrália, em julho de 2019.

A Fretilin sustenta que o fez porque o tratado de fronteiras vinha ligado ao Greater Sunrise, argumentando que os dois aspetos deveriam ter sido votados separadamente.

Em maio último, Xanana Gusmão, líder do CNRT, o segundo partido timorense, disse à Lusa que a sua reconciliação com Mari Alkatiri, líder da Fretilin, só é possível se este pedir desculpa por o partido ter votado contra a fronteira marítima com a Austrália.

"Só se pedir desculpa ao povo. Porque é que não ratificaram? Se se abstivessem eu até entendia, mas votaram contra. Porquê?", afirmou em entrevista à Lusa questionado sobre o fim da relação entre ambos.

Desde a restauração da independência, a 20 de maio de 2002, que os confrontos políticos dos dois líderes têm marcado vários dos momentos de tensão política no país, com a aproximação e quase consenso entre os líderes a gerar, entre 2014 e 2017, um período de grande estabilidade e desenvolvimento nacional.

O "divórcio", como o próprio Xanana Gusmão o define, ocorreu, insiste, nesse dia, sublinhando em particular que antes do voto tudo foi explicado detalhadamente à Fretilin -- como a outras forças políticas -- e que acordo foi aprovado em Conselho de Ministros do Governo então liderado por Alkatiri.

"O que mais me feriu, o divórcio, foi a votação contra a fronteira marítima, a não ratificação. Só revelou a falta de compromisso com os interesses nacionais", explicou Xanana Gusmão, vincando as extensas consultas, reuniões informativas e de explicação do acordo.

"O Conselho de Ministros aprovou e depois desta aprovação é que mandaram para a ONU e para a Austrália e foi assinado em Nova Iorque. Mas na ratificação disseram que é preciso consenso, diálogo e consultas. Então, mas não houve consultas?" - questionou.

A questão do Greater Sunrise foi o tema dominante da visita de Estado que o Presidente da República efetuou na última semana à Austrália, numa altura em que se intensifica o debate sobre o futuro desenvolvimento do projeto do Greater Sunrise que está há anos parado devido ao diferendo entre os dois países sobre o modelo de desenvolvimento.

A posição australiana defende um gasoduto até Darwin enquanto Timor-Leste, que tem posição maioritária no consórcio do projeto, a insistir num gasoduto para o país.

Timor-Leste detém 56,6% do Greater Sunrise, localizado a 150 quilómetros (km) a sudeste do país e a 450 km a noroeste de Darwin, em parceria com Woodside (34,44%) e a Osaka Gas (10%).

A Fretilin é o maior partido no parlamento e é um dos três partidos que formam o atual Governo.