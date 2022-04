Fronteiras XXI. Mercado imobiliário esteve em análise

Foto: Lusa

Os preços da habitação dispararam em Portugal: subiram seis por cento ao ano, entre 2014 e 2020. No ano passado, em seis milhões de casas e apartamentos do país, quase dois milhões estavam vazios ou eram de uso sazonal, situação que foi ontem debatida no programa Fronteiras XXI, da RTP 3.