Frota portuguesa autorizada a pescar mais 4.760 toneladas de sardinha até fim do ano

RTP 02 Ago, 2017, 10:54 | Economia

O valor consta de um despacho da ministra do Mar publicado em Diário da República.



Portugal divide a quota de pesca de sardinha com Espanha, autorizada a pescar o restante do limite de 17 toneladas de sardinha para este ano, acordado pelos dois países.



Em julho, o Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM), o organismo que aconselha a União Europeia sobre as quotas de pesca, recomendava a suspensão imediata da pesca da sardinha. Uma suspensão que deveria durar 15 anos.



A ministra do Mar já tinha rejeitado este cenário, em reação a este parecer, considerando “impensável” a paragem da pesca.



No despacho agora publicado, o Governo refere que os limites agora estipulados até ao final do ano são consequência de "uma abordagem responsável na gestão do recurso e princípios de precaução" e que a quota de 17 toneladas vai ao encontro de um "volume máximo de capturas ao nível aconselhado pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar, para 2017".Quando foi divulgado o parecer do CIEM, o Governo divulgou uma informação na qual afirmava que "continuará a monitorizar intensamente a evolução deste recurso, com o adequado e reforçado acompanhamento científico, ponderando igualmente os impactos sócio-económicos, ambientais e até culturais, numa gestão sustentável e responsável da sardinha portuguesa".Na sequência do parecer, a Comissão Europeia esclareceu que Bruxelas não tomou qualquer decisão sobre a pesca da sardinha, gestão que é feita pelos Estados-membros, e só em outubro será conhecida a recomendação do organismo científico.c/Lusa