As exportações de frutas e legumes em Portugal ultrapassaram os mil milhões de euros nos primeiros seis meses do ano. É um recorde de vendas para o sector.

Esta é a primeira vez que as vendas para o estrangeiro no sector ultrapassaram os números já animadores do ano passado. Espanha, França e Países Baixos foram os principais destinos de exportação.



Os resultados acabam por contrariar a tendência de queda das exportações que Portugal registou no primeiro semestre e "confirmam a importância estratégica deste setor".