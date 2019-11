Função Pública. Aumentos de 2020 com base na inflação de 2019

O Jornal de Negócios avança, que ao contrário do que é tradição, o Executivo prepara-se para usar a evolução dos preços deste ano, que deverá ficar entre os 0,3 e os 0,4 por cento. E não a de 2020 como referência para os aumentos dos funcionários públicos.





A diferença é significativa. A inflação prevista para 2020, segundo as contas do Governo, é de 1,6 por cento. E a inflação média nos últimos 12 meses estava nos 0,4 por cento.



Segundo dados da execução orçamental, até setembro registou-se uma subida das despesas com salários da Administração Pública de 4,6 por cento.



Segundo o Jornal de Negócios, o indicador exato para definir o aumento da Função Pública em 2020 ainda não está definido e será um dos temas quentes das negociações com o Bloco de Esquerda e o PCP.



A proposta de Orçamento do Estado para 2020 vai ser apresentada na Assembleia da República no dia 15 de dezembro.



A Federação dos Sindicatos da Administração Pública já afirmou que não concorda com os aumentos em linha com a inflação. A Fesap reclama uma atualização de 3,5 por cento.



A última fase de descongelamento gradual das carreiras acontece em dezembro, pelo que o impacto orçamental das progressões só será repercutido em 2020. É essa a razão para o Governo só prever aumentos mais expressivos no Estado em 2021.