Função Pública. Aumentos podem superar os sete euros em escalões mais baixos

“Propusemos este aumento de sete euros para os dois primeiros escalões das carreiras gerais. É pouco mais de um por cento”, afirmou Alexandra Leitão no programada RTP.Segundo a ministra, “há aqui caminho para fazer e é algum. Não posso neste momento precisar, até porque há muitas variáveis possíveis. Mas, há caminho para se fazer seguramente”.Em relação aos restantes funcionários públicos, a ministra da Administração da Modernização do Estado e Administração Pública afirma que o aumento está fechado nos 0,3 por cento.”, anunciou.A ministra da Administração, da Modernização do Estado e Administração Pública afirma que há margem para outro tipo de compensações.Alexandra Leitão fez as contas e afirma que, somando vários fatores, o aumento médio da massa salarial de 3,2 por cento.”, contabilizou., em virtude não de uma atualização, mas em virtude deste conjunto amplo de medidas, que todas elas convergiram no fim do ano de 2019, com o fim do descongelamento”.Segundo a ministra da Administração da Modernização do Estado e Administração Pública, “é por isso que o ano de 2020 é um ano de grande pressão orçamental. E por isso também é que já fomos acrescentando que em 2021 haverá margem, seguramente, para o tal aumento no mínimo de um por cento”.A próxima reunião com as estruturas sindicais está marcada para a próxima segunda-feira a e a governante está convencida que ainda é possível alcançar um acordo com os sindicatos que representam os trabalhadores da Administração Pública., que reabrimos agora, como dissemos que íamos reabrir,. Seguramente uma nova porta de diálogo. E eventualmente até uma porta para um entendimento”, acrescentou.Para Alexandra Leitão a valorização dos funcionários públicos passa ainda por áreas como as pré-reformas ou a formação profissional.. É a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. A formação profissional. É permitir às pessoas uma avaliação mais simplificada. É algum caminho em torno pré-reforma”, exemplificou.

A ministra considerou ainda que não há trabalhadores a mais na Administração Pública, frisando que “essa ideia é um mito” e que há uma recuperação do número de postos de trabalho perdidos durante o período da troika.



Duas das estruturas sindicais que representam a Função Pública já reagiram às declarações da Administração da Modernização do Estado e Administração Pública na RTP. Para a FESAP, a proposta de aumento de 0,3 para os funcionários públicos é “inaceitável”. Já para a Frente Comum, “o Governo continua no mesmo caminho”.







Ana Avoila, da Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública, frisa em declarações à Antena 1 que, “o Governo continua no mesmo caminho”.



A coordenadora da Frente Comum recorda que os funcionários públicos já fizeram estas reivindicações durante “os quatro anos” da anterior Legislatura, durante a qual o Governo “não fez os aumentos salariais”.



“E agora, que tinham a expetativa que pudesse ser este ano apanham com 0,3 por cento. Portanto, este aumento não é caminho”, rematou.

Ana Avoila pede ainda ao Governo que negoceie de forma séria. “Primeira nota, é que o Governo deixou de fazer a contraproposta aos sindicatos para a fazer em entrevista à RTP”.



“Posso dizer que se eles estão a negociar de forma séria. Respondo de forma séria, nós baixamos para os 89,5”, acrescentou.



Em relação à possibilidade de os funcionários públicos terem direito a mais dias de férias, Ana Avoila frisa “que está na hora de nos darem aquilo que nos tiraram que foram dias de férias. Não é nada do outro mundo”.



“Ninguém come de formação profissional. Apesar da formação profissional ser importante para os trabalhadores. E tem sido sempre e o Governo não a tem feito”, acusou.

Para a Federação de Sindicatos de Administração Pública e das Entidades com Fins Públicos (FESAP), a proposta “não altera substancialmente as coisas” e é “inaceitável”. José Abraão revela que tem algumas expetativas para a reunião de segunda-feira com o Governo.

“A questão da reposição dos dias de férias. A questão relativa à contagem dos pontos dos trabalhadores de assistentes operacionais que foram cortados o ano passado. A contagem de todo o tempo para todas as carreiras para efeitos de progressão para todos os trabalhadores”, são algumas das questões que o secretário-geral da FESAP quer colocar em cima da mesa na reunião da próxima segunda-feira com o Governo.Segundo José Abraão, “não é razoável que se diga que há mais margem, para aumentar os trabalhadores. E depois se diga que os 0.3 está fechado”.