Função Pública. Frente Comum abandona negociações

De acordo com o que relatou aos jornalistas a coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, a comitiva sindical aguardou a chegada do secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, entregou um documento a exigir 90 euros de aumento salarial e abandonou a sala.. Na passada segunda-feira, fê-lo perante a recusa do executivo de discutir os aumentos salariais.

Esta sexta-feira, antes de se sentar à mesa de negociações, Ana Avoila afirmou que a Frente Comum não “concorda com a forma como o Governo fez este simulacro de negociação”. Num documento entregue aos jornalistas, a Frente Comum afirma que se trata de “um ultraje, considerar-se aumento 0,3 por cento” e dá o exemplo de “quem ganha 635 euros por mês irá ganhar oito cêntimos por dia”.



“Enviou uma convocatória impondo o calendário de duas reuniões. E dá-se logo ao luxo de ser ele a marcar a negociação suplementar. Nós não aceitamos intromissões nos direitos que são dos sindicatos”, acrescentou.







O argumento de que "não há dinheiro" não convence a Frente Comum, que fala em "opções políticas".







A sindicalista realçou, ainda, que a proposta apresentada pelo Governo para aumentar os funcionários públicos com base na inflação observada até novembro de 2019 (0,3 por cento) é “um insulto, não valendo portanto a pena ter qualquer tipo de discussão”.