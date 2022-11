Função Pública. Governo aprova aumento de 52€ para quem ganha até 2700€

O conselho de ministros aprovou a atualização dos rendimentos do trabalhadores do Estado e também fixou a base em 761,58 euros.



Foi também atualizado o valor do subsídio de refeição para 5,20 euros.



No final do conselho de ministros, questionada sobre a situação nas urgências hospitalares, Mariana Vieira da Silva garante que está a acompanhar em permanência.