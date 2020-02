Função Pública. Governo propõe aumentos de 7 euros para salários até 690 euros

Depois de uma greve nacional na Administração Pública, os representantes dos trabalhadores da função pública voltam à mesa de negociações porque o Governo declarou que existe margem orçamental para aumentos acima dos 0,3% já decretados no Orçamento do Estado.







As três estruturas sindicais tinham considerado essa proposta inaceitável e provocatória, até porque os funcionários públicos não têm aumentos gerais desde 2009.







O aumento agora proposto ronda o 1% para salários até 690 euros, ou seja, os níveis 4 e 5. Para os restantes escalões, o aumento proposto continua a ser de 0,3%.







Perante a proposta inicial, os sindicatos convocaram uma greve para 31 de janeiro. O protesto encerrou no último dia de janeiro mais de 1.500 escolas e centenas de serviços públicos e adiou consultas hospitalares, trazendo às ruas de Lisboa mais de seis mil trabalhadores que quiseram manifestar o seu descontentamento ao Governo.

"Temos de esgotar todas as possibilidades" de negociação



O governo convocou, em meados de janeiro, os sindicatos para uma nova reunião negocial, marcada para esta segunda-feira. A Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) foi hoje a primeira estrutura a reunir com o Governo.





Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, à saída da reunião, disse estar desiludida com a propsta agora apresentada pelo executivo. No entanto, diz ainda ser cedo para protestos como manifestações ou novas greves.







"Não desistimos do processo negocial", garantiu a sindicalista aos jornalistas, garantindo que vão apresentar uma contraproposta ao governo. "Nunca menos de 3%" de aumentos, vinca Helena Rodrigues, deixando em aberto como vão propôr esse aumento. "Não podemos é aceitar aumento abaixo da inflação. Não é suportável", reforça, colocando sempre a fasquia na reposição do poder de compra perdido.







Helena Rodrigues diz, no entanto, que o Governo não quer negociar, "está só a encenar qualquer coisa, um faz de conta. Mas nós temos de esgotar todas as possibilidades".





"Lamentamos que se continue a desinvestir nos serviços públicos", argumenta.







A Frente Comum continua a pedir 90 euros de aumento para todos os escalões, enquanto os restantes sindicatos falam de aumentos na ordem dos 3%.





Com o aumento de sete euros, a base da tabela remuneratória da função pública avança, assim, dos atuais 635,07 euros para 642,07 euros, determinado a proposta do Governo que os trabalhadores que fiquem posicionados na nova base da TRU, continuam isentos do pagamento de IRS.



Já os funcionários públicos que se encontram no nível 5 da TRU, cujo valor remuneratório mensal avançará dos atuais 683,13 euros para os 690,13 euros, manter-se-ão em 2020 no mesmo escalão de retenção na fonte que se encontravam em 2019, mas terão uma redução da taxa de imposto mensal de 4,4% para 4,2%.



Estes dois níveis remuneratórios abrangem trabalhadores das carreiras da função pública de assistente operacional e de assistente administrativo.







(em atualização)