Função Pública. Sindicatos querem aumentos até 4% e descongelamento total de carreiras

A Federação de Sindicatos da Administração Pública, afeta à UGT, admite mesmo avançar para a greve se as suas exigências não forem satisfeitas.



José Abraão, secretário-geral da FESAP, enumerou na RTP os objetivos sindicatos: aumentos salariais de 3,5 por cento, atualização do subsídio de refeição para seis euros e aumentos nas ajudas de custo, além da subida do o salário mínimo para os 615 euros em 2019.



A proposta foi aprovada ontem pela estrutura sindical.



Joana Avoila, da Frente Comum de Sindicatos, afeta à CGTP, considera que o Executivo tem condições para aumentar os trabalhadores da Função Pública. A Frente Comum reivindica aumentos salariais de quatro por cento, e um mínimo de 50 euros para todos os trabalhadores.



O fim da precariedade, a revisão do sistema de avaliação de desempenho, o fim da contratação de serviços externos e o reforço do número de funcionários para assegurar a melhoria dos serviços são outras das reivindicações desta estrutura sindical, que já marcou um plenário de sindicalistas para 25 de setembro.



A FESAP é recebida às duas da tarde, a STE às três e meia e a FTE às cinco da tarde.







Já Helena Rodrigues, presidente do STE, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, regressa com a proposta aprovada em julho pelo STE, onde se reclamam aumentos de três por cento, o descongelamento total das carreiras, a redução dos descontos para a ADSE e a despenalização das reformas antecipadas.Quer ainda a recuperação dos três dias de férias perdidos em 2014 e um subsídio de refeição de seis euros. A presidente do STE, não vê razões para manter a austeridade na Função Pública.As estruturas sindicais vão reunir ao longo da tarde com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca.