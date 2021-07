Função Pública timorense contratou média de cinco pessoas por dia em 2020 -- relatório

O relatório anual da CFP, que vai ser apresentado hoje no Parlamento Nacional e a que a Lusa teve acesso, mostra que no final do ano passado a administração pública tinha 34.413 elementos, mais 1.832 do que no final de 2020.

Em concreto, havia 5.890 pessoas com contratos de trabalho a termo certo, um total de 2.215 em comissão de serviço, 162 com nomeações provisórias e 26.146 como funcionários permanentes.

Dados do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) fornecidos à Lusa indicam que, globalmente e, tendo em conta, entre outros, efetivos das forças de defesa e segurança, o Estado timorense emprega cerca de 54 mil pessoas.

Número que contrasta com os cerca de 45 mil funcionários do setor privado, tanto por conta de outrem, como por conta própria.

Assim, o Estado timorense emprega atualmente cerca de 4,4% da população do país em idade laboral (cerca de 780 mil pessoas), com os funcionários do Estado a representarem quase 55% da força laboral formal registada.

Os dados do SIGAP (Sistema Integrado de Gestão da Administração Pública) referem que havia 28.487 funcionários permanentes e 5.926 Agentes da Administração Pública.

O relatório dá conta das dificuldades que o país passou em 2020 devido à situação política que atrasou a aprovação do Orçamento Geral do Estado (OGE) e ainda devido à pandemia da covid-19.

"As limitações orçamentais do Governo e as restrições impostas durante os sucessivos Estados de Emergência no país, produziram imensas implicações nas instituições públicas, incluindo a Comissão da Função Pública, de forma que nem todas as atividades alinhadas com os programas e subprogramas foram implementadas", refere o texto.

Entre outros dados o relatório explica que em 2020 houve 1.061 funcionários promovidos nas 44 instituições do Estado com 5.308 progressões de carreira.

