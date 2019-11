Funcionários da Cervejaria Galiza, no Porto, em greve no sábado

O dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, Nuno Coelho, explicou à Lusa que na origem do descontentamento dos funcionários está o facto de, "há quatro anos, a gerência ter deixado ao abandono o restaurante".

Segundo o sindicalista, a cervejaria, "em dívidas às Finanças e Segurança Social, chegou aos dois milhões de euros".

A tentativa de resolver o problema passou pelo recurso a um Processo Especial de Revitalização (PER) e à chegada de um gestor "cujas opções têm prejudicado o funcionamento da cervejaria", acrescentou.

Fundada a 29 de julho de 1972, a cervejaria é uma das referências do Porto no setor da restauração, mas, ao ter alterado "para pior produtos e serviços", colocou "em causa a qualidade e diversidade do serviço, o que levou ao afastamento de clientes importantes da casa", refere o comunicado do sindicato.

"Os trabalhadores veem-se hoje confrontados com o congelamento salarial há 10 anos consecutivos, recebem o salário mensal às prestações e ainda não receberam o subsídio de Natal de 2018", disse Nuno Coelho.

O recurso à greve, explicou, deve-se ao facto de a "empresa não ter cumprido o acordo de pagar em julho o subsídio de Natal acordado numa reunião no Ministério do Trabalho, nem, depois, em outubro, como posteriormente ficou combinado".