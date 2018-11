Funcionários judiciais iniciam greve parcial

Lusa05 Nov, 2018, 11:28 | Economia

As reivindicações passam pelo estatuto profissional e pela tabela remuneratória, matérias relacionadas com o ingresso na carreira, promoções e regime de aposentação. Os trabalhadores exigem a recomposição das carreiras, com contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado por imposições orçamentais.



O Sindicato dos Funcionários Judiciais pretende que sejam retomadas as negociações.



Uma resolução aprovada em plenário prevê uma greve a tempo parcial, a nível nacional, das 00:00 às 11:00, das 12:30 às 13:30 e das 16:00 às 24:00, a começar hoje e a terminar a 31 de dezembro.



Contempla também uma greve nacional para o dia em que a ministra da Justiça se deslocar ao parlamento, dia 16, para debater a proposta de Orçamento do Estado para 2019.



Está igualmente prevista uma greve de cinco dias consecutivos, entre as 00:00 e as 24:00, com início a 07 de janeiro e término a 11.



O Sindicato considerou na sexta-feira nula uma ordem da Direção Geral da Administração da Justiça (DGAJ) sobre serviços mínimos na greve convocada para decorrer entre segunda-feira e 31 de dezembro.



Em comunicado, a estrutura sindical dá conta da medida, que considera "intimidatória e atentatória" do direito à greve, constitucionalmente consagrado.



"A posição da DGAJ é, pasme-se, sustentada numa deliberação de 2017 do colégio arbitral relativamente a uma greve decretada há mais de um ano", lê-se no documento. Para o sindicato, a ordem é ilegal e não deve ser acatada.