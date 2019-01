Partilhar o artigo Funcionários públicos com aumentos salariais perdem progressão - Frente Comum Imprimir o artigo Funcionários públicos com aumentos salariais perdem progressão - Frente Comum Enviar por email o artigo Funcionários públicos com aumentos salariais perdem progressão - Frente Comum Aumentar a fonte do artigo Funcionários públicos com aumentos salariais perdem progressão - Frente Comum Diminuir a fonte do artigo Funcionários públicos com aumentos salariais perdem progressão - Frente Comum Ouvir o artigo Funcionários públicos com aumentos salariais perdem progressão - Frente Comum

Tópicos:

CGTP, Comum,