O Conselho de Ministros aprovou os aumentos salarais para a Função Pública estabelecidos com os sindicatos. Salários até 2630 euros vão ter um aumento de 56 euros por mês. Salários acima deste valor, terão um subida de 2,15 por cento. Fica garantido também que o salário mínimo na Função Pública sobe para 878,41 euros, mais oito euros do que o salário mínimo nacional para os trabalhadores do setor privado.