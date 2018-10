Fundação entrega 1,4 milhões de euros para melhorar ambiente de negócios em Moçambique

Lusa23 Out, 2018, 16:35 | Economia

As ações incluem a realização de fóruns e apoio aos conselhos empresariais provinciais, explicou Agostinho Vuma, presidente do conselho diretivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA).

Vuma falava durante a assinatura de um memorando de entendimento entre a CTA e a FAN, entidade da sociedade civil apoiada pela cooperação dinamarquesa.

O memorando assinado visa desenvolver e operacionalizar um programa nacional para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique.

"Este é nosso contributo e da FAN para melhoria da nossa competitividade", explicou Vuma.

Por seu turno, o presidente da FAN, Leonardo Simão, considerou que "é um passo importante para que, de uma forma prática, o ambiente de negócios melhore".

Moçambique encontra-se na posição 138 no ranking internacional "Doing Business" do Banco Mundial, que avalia o ambiente de negócios num grupo de 190 países.

Vuma referiu hoje que, além do apoio agora fechado, há outras reformas em curso que podem fazer com que a posição internacional do país venha a melhorar.