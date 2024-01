Fundador do grupo Fosun diz que dias de crescimento desenfreado da China acabaram

"A recuperação económica, no ano passado, não foi tão rápida como se esperava. As empresas privadas ainda enfrentam enorme pressão", descreveu Guo, fundador do Fosun Group, que detém em Portugal a seguradora Fidelidade, uma participação de quase 30% no banco Millennium BCP e mais de 5% da REN - Redes Energéticas Nacionais.

O Governo chinês deve publicar na quarta-feira os dados relativos ao crescimento económico no ano passado. Os analistas esperam uma taxa de 5,2%. Embora o valor exceda ligeiramente o objetivo oficial de 5%, os economistas afirmam que 2024 será um ano mais difícil, prevendo que o crescimento abrandará para 4,6%.

Guo Guangchang, de 56 anos, tem um património líquido calculado pela Forbes em 4 mil milhões de dólares, cerca de metade do valor que tinha há cinco anos, como resultado de uma queda no preço dos ativos na China, incluindo ações e imobiliário.

"No entanto, o pior já passou. Só aqueles que conseguirem sobreviver vão poder colher mais oportunidades", argumentou, durante uma reunião anual da Câmara de Comércio de Zhejiang, em Xangai.

O investimento privado caiu 0,5% na China, em termos homólogos, nos primeiros 11 meses do ano passado. Uma crise de liquidez no setor imobiliário, que concentra cerca de 70% da riqueza das famílias chinesas, segundo diferentes estimativas, afetou a confiança dos consumidores e pesou sobre a economia.

Guo atribuiu as dificuldades sofridas por muitas empresas privadas a estratégias baseadas em altos níveis de endividamento e acumulação de grandes volumes de ativos.

Este modelo é particularmente vulnerável numa altura em que Pequim tenta desalavancar a economia, visando reduzir riscos financeiros e construir um modelo assente na produção de bens com valor acrescentado e alocação eficiente de recursos.

Nos últimos anos, o grupo Fosun acelerou a venda de ativos para reforçar a liquidez e apostar em setores estratégicos, incluindo a biociência, produtos farmacêuticos e o turismo, numa altura de pressão no mercado obrigacionista.

O conglomerado soma uma dívida de 40 mil milhões de dólares (quase 37 mil milhões de euros), mas a emissão de títulos tornou-se mais cara, após várias empresas chinesas terem entrado em incumprimento, incluindo a Evergrande, a segunda maior construtora da China.

Entre os ativos vendidos nos últimos anos pela Fosun constam uma posição no valor de 500 milhões de euros na Tsingtao Brewery, a principal marca de cervejas da China, 5% do grupo chinês Taihe Technology, no valor de 43 milhões de euros, ou 6% do capital da empresa Zhongshan, por 100 milhões de euros.

No ano passado, o grupo vendeu também uma participação de 60% na Nanjing Iron and Steel, depois de a ter detido durante 20 anos.

"Os dias de crescimento desenfreado já lá vão. A rentabilidade no futuro só pode ser extraída a partir de indústrias com alto valor agregado, tecnologia e boa gestão", afirmou Guo.

Guo também encorajou mais empresas chinesas a expandirem-se além-fronteiras.

"Quando se consegue sobreviver no mercado doméstico, ferozmente competitivo, é provável que se consiga prosperar em quase todo o lado", acrescentou.