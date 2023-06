Fundão oferece apadrinhamento de cerejeiras a bebés nascidos em junho no país

O apadrinhamento gratuito de árvores por parte de bebés nascidos este mês tem como contrapartida o compromisso de as cerejeiras serem visitadas pelo menos uma vez anualmente pelos padrinhos.

A iniciativa chama-se "Cerejeira, Árvore de Vida" e tem como objetivo "criar relações mais permanentes com a geografia da Cereja do Fundão", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

"Isso cria relações mais profundas com o território, de visitação, turísticas, quem sabe até de atração para outras ligações, como o investimento", salientou aquele autarca do concelho do distrito de Castelo Branco.

Paulo Fernandes frisou que esta é mais uma iniciativa "de valorização da própria marca Cereja do Fundão, que hoje não se limita à venda da cereja em fresco, mas também representa um conjunto de serviços que podem aprofundar a relação com potenciais consumidores".

A Câmara do Fundão implementou o apadrinhamento de cerejeiras há alguns anos, com cerca de 200 árvores plantadas nesse âmbito, até ao momento, embora fosse um programa "muito orientado para as figuras públicas, para a componente promocional", referiu à Lusa Paulo Fernandes, que decidiu dar ao projeto "um sentido mais amplo", para o público em geral.

Para apadrinhar uma árvore é necessário fazer a inscrição na plataforma digital do município e pagar 20 euros.

Como contrapartida, se anualmente a pessoa visitar a cerejeira uma vez, é-lhe entregue em casa uma caixa com dois quilos de cereja enquanto a árvore é pequena, podendo posteriormente ir colhê-la, e tem um desconto de 10% em restaurantes e hotéis da região.

As cerejeiras são plantadas numa quinta do município em Alcongosta, "a aldeia mais cerejeira do país", e o presidente da autarquia afirmou ser um projeto para continuar enquanto houver espaço.

"É um programa que pode vingar. Temos de ser persistentes, porque acredito que a figura desta ligação do campo à mesa, das árvores dos nossos pomares até à mesa direta das pessoas, é uma forma que vamos continuar a aprofundar nos próximos tempos", vincou o edil.

A iniciativa integra a Campanha da Cereja do Fundão, produto com Indicação Geográfica Protegida, que contempla o Festival Gastronómico, Aqui Come-se Bem -- Sabores da Cereja, entre 01 a 30 de junho em restaurantes, pastelarias e bares da região, a Rota Gastronómica, a Festa da Cereja ou o turismo ativo e de experiências.

As visitas a pomares, as viagens em comboios turísticos, apanhar cereja, alugar cestas de piquenique e passeios de tuk tuk ou de bicicleta são outras das ofertas.

A Câmara do Fundão disponibiliza ainda uma plataforma de venda `online` de produtos do Fundão.