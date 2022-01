Fundo de Garantia de Viagens já pode ser acionado para pagamento de reembolsos

Há sete milhões de euros para pagar aos clientes caso as agências falhem o pagamento dos reembolsos.



A lei prevê que o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo tenha de ter um capital mínimo de quatro milhões de euros se baixar deste valor, as agências de viagens têm de contribuir para o fundo.



O governo tinha permitido que as agências e operadores turísticos pudessem chegar a acordo com o cliente e emitissem vales com o valor da viagem.



Desde o início do ano, quem não tenha utilizado os vales e prefira o reembolso pode pedi-lo junto das agências.



O maior número de queixas sobre reembolsos é nos casos das viagens de finalistas.