Fundo de resgate da zona euro aprova desembolso de 8,5 mil milhões

Em comunicado, o fundo de resgate permanente da zona euro anuncia que o conselho de diretores do Mecanismo "aprovou hoje a terceira `tranche`" da assistência financeira à Grécia, no valor de 8,5 mil milhões de euros, depois de as autoridades gregas terem completado na última quarta-feira todas as medidas com que se comprometera.

"O primeiro desembolso ascenderá a 7,7 mil milhões de euros e deverá ser concretizado pelo MEE na segunda-feira", 10 de julho, acrescenta o mecanismo, especificando que, deste montante, 6,9 mil milhões de euros serão usados para pagamentos do serviço de dívida.

A `luz verde` do MEE ocorre cerca de um mês depois de os ministros das Finanças da zona euro, reunidos no Luxemburgo em 15 de junho, terem chegado finalmente a acordo sobre o desembolso da terceira `tranche` do empréstimo à Grécia.

Após meses de negociações e sucessivos desacordos, a Grécia recebeu assim, finalmente, o aval dos seus credores -- zona euro e Fundo Monetário Internacional (FMI) -- para o desembolso de uma nova `tranche` do empréstimo no quadro do resgate em curso, que Atenas aguardava já com grande urgência, para fazer face aos pagamentos em atraso mais urgentes que tem que saldar até ao corrente mês de julho.