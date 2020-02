Fundo de Resolução. Novo Banco vai pedir mais 1.037 milhões

“É um valor elevado, evidentemente, abaixo do ano passado, mas o do ano passado já de si foi muito alto”, apontou Luís Máximo dos Santos, que falava em sede de comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.

A partir de 2017, o fundo Lone Star ficou com 75 por cento do Novo Banco. O Fundo de Resolução detém os demais 25 por cento.



Recorde-se que em 2017, ano da venda de 75 por cento do Novo Banco ao fundo de investimentos dos Estados Unidos Lone Star, o Estado estabeleceu um acordo que prevê a recapitalização da entidade bancária por parte do Fundo de Resolução, organismo do Estado;À luz deste acordo,. De 2017 a 2018, o banco já encaixou, desta forma, 1941 milhões de euros.– fasquia fixada no Orçamento do Estado.

Injeção única? “Recetividade em abstrato”

Na mesma audição, pedida pelo Bloco de Esquerda,

O Novo Banco vai apresentar na próxima sexta-feira as contas do ano passado. O CEO António Ramalho pediu para ser ouvido na comissão de Orçamento e Finanças.



De acordo com Luís Máximo dos Santos, um eventual término antecipado do Mecanismo de Capitalização Contingente “teria como efeito diminuir a incerteza e aumentar a previsibilidade”. Daí a “recetividade em abstrato” a uma injeção de capital únicaNa mesma linha, o presidente do Fundo de Resolução assinalou que, quanto mais perdurar o mecanismo de capital contingente, mais “fatores de incerteza” existirão.O cenário de uma injeção única de capital do Fundo de Resolução no Novo Banco foi noticiado no final de 2019 pelo semanário. Por sua vez, oavançou que tal injeção poderia acercar-se dos 1400 milhões de euros. No Parlamento, Máximo dos Santos nada disse sobre este valor.

