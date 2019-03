Fundo de Resolução preferiria ter nomeado administradores - presidente

Lusa20 Mar, 2019, 20:17 / atualizado em 20 Mar, 2019, 20:19 | Economia

"Se preferiria ter tido a possibilidade de nomear administradores [para o Novo Banco]? Sem dúvida que sim, sem a menor dúvida", admitiu Luís Máximo dos Santos.

Para o presidente do Fundo de Resolução, para o facto de isso não ter acontecido "terá pesado a ideia de banco de transição estar pensada para a venda da totalidade do capital" do Novo Banco, "na ideia de se cortar qualquer vínculo".

"A Comissão [Europeia] viu, nessa hipotética existência de administradores apontados pelo Fundo de Resolução, um mecanismo de que pudesse dizer-se que o estatuto de banco de transição verdadeiramente não tinha cessado", explicou Luís Máximo dos Santos.

O Novo Banco foi vendido em 75% ao fundo norte-americano Lone Star, tendo permanecido 25% do banco na posse do Fundo de Resolução.