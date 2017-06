Fundo Europeu de Estabilidade Financeira autoriza novo reembolso antecipado de Portugal ao FMI

Lusa 28 Jun, 2017, 16:11 | Economia

Numa nota enviada à Lusa, o diretor do FEEF, Klaus Regling, dá conta da decisão: "Saúdo a intenção de Portugal de fazer reembolsos antecipados relativos ao empréstimo junto do FMI e estou satisfeito com o facto de o Conselho de Administração do FEEF ter hoje decidido autorizar e apoiar este plano".

Regling refere que esta nova devolução antecipada vai "baixar os custos do serviço da dívida de Portugal, melhorar a sustentabilidade da dívida e enviar um sinal positivo aos mercados quanto às condições de financiamento melhoradas" do país.

Para o diretor do FEEF, que financiou 26 mil milhões de euros do resgate financeiro concedido a Portugal em 2011 e é o maior credor internacional do país, "isto é bom para Portugal e para o FEEF" porque "ajuda a colocar Portugal numa melhor posição económica para honrar as suas obrigações futuras".

Ao Governo, Klaus Regling deixa um apelo: "Encorajo Portugal para que use qualquer espaço orçamental adicional, como o criado por este reembolso antecipado ou o que resultar do bom desempenho económico, para reduzir ainda mais o seu nível de endividamento", reiterou.