Fundo norueguês desinveste de empresas com negócios nos colonatos israelitas na Cisjordânia

"A Motorola e outras empresas arriscam-se a ser cúmplices de violações do direito internacional na Palestina ocupada", disse o KLP, um fundo que gere cerca de 95.000 milhões de dólares em ativos (cerca de 80.000 milhões de euros), num comunicado.

O desinvestimento, que envolve a compra de ações e obrigações, segue-se à publicação pela ONU, em fevereiro de 2020, de uma lista de 112 empresas com atividades em colonatos israelitas, consideradas ilegais ao abrigo do direito internacional.

Israel tinha denunciado a publicação desta lista, "vergonhosa" segundo o estado hebraico, que incluía os gigantes Airbnb, Expedia, Motorola e TripAdvisor.

"O desinvestimento da Motorola Solutions foi uma decisão muito simples tendo em conta o seu papel na vigilância dos territórios ocupados", argumentou o KLP, acusando o grupo norte-americano de ter fornecido `software` de vigilância e de comando vídeo para controlar as fronteiras com os territórios palestinianos.

O KLP também contratou grupos de telecomunicações que oferecem os seus serviços na Cisjordânia, tornando as povoações "zonas residenciais atrativas".

Também estão incluídas a Altice Europe do bilionário franco-israelita Patrick Drahi, Bezeq, Cellcom Israel e Partner Communications.

Cinco bancos que facilitaram ou financiaram a construção de habitações e infraestruturas nos territórios ocupados, bem como grupos de engenharia e construção, incluindo a multinacional francesa Alstom, também estão fazem parte do desinvestimento do maior fundo de pensões da Noruega.

No total, os desinvestimentos do fundo norueguês ascendem a 32 milhões de dólares.

"As empresas têm a responsabilidade de respeitar e proteger os direitos humanos em todos os países onde operam, independentemente de o próprio Estado respeitar esses direitos", sublinhou Kiran Aziz, analista do KLP, citada no comunicado.

"Os conflitos podem gerar um risco particularmente elevado de violações dos direitos humanos. As empresas que operam em zonas de conflito devem, portanto, ter especial cuidado para evitar o envolvimento em violações dos direitos humanos e para proteger os indivíduos vulneráveis", acrescentou Aziz.

No final de junho, o KLP já tinha anunciado a sua retirada do porto indiano e do grupo logístico Adani Ports devido às suas ligações com a junta militar birmanesa.

Por seu lado, o fundo soberano da Noruega, que utiliza as receitas públicas do petróleo para financiar futuras despesas do Estado social, também excluiu várias empresas no passado, devido ao seu papel nos colonatos israelitas.

Enquanto os colonatos israelitas nos territórios palestinianos são considerados ilegais pelas Nações Unidas, mais de 600.000 colonos israelitas vivem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, onde as tensões são frequentemente elevadas com a população palestiniana.