Fundo petrolífero de Timor-Leste perde 1,8 mil milhões de dólares

"Tivemos uma queda muito significativa no valor do Fundo Petrolífero", disse Abraão Vasconcelos numa intervenção na Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional timorense.

"Ainda que o relatório só seja publicado a 10 de abril posso partilhar convosco que até à última semana, o FP perdeu de valor quase 1,8 milhões de dólares devido aos mercados internacionais", disse.

Abraão de Vasconcelos compareceu hoje com a ministra interina das Finanças, Sara Brites, numa audição da comissão C que está a analisar um pedido de levantamento adicional de 250 milhões de dólares (226,8 milhões de euros) do FP para reforço da conta do tesouro.

Desde a sua criação em 2005, o FP tem tido alguns momentos negativos, mas, afirmou, nada como agora.

Na mesma altura, o vice-governador do BCTL, Venâncio Alves Mariz, disse que desde 09 de março o mercado bolsitas contraiu 30%, valor idêntico à descida do preço do petróleo.

Em fevereiro o FP acumulou perdas de 343 milhões de dólares (306,7 milhões de euros) no mês de fevereiro, num período em que não houve qualquer levantamento do Tesouro.

Dados do "balanço pró-forma" mensal, divulgados hoje pelo Banco Central, mostram que a 29 de fevereiro o FP tinha um saldo de 17.504 milhões de dólares (15,66 mil milhões de euros).

Valor que contrasta com o saldo de 17.847 milhões de dólares (15,97 mil milhões de euros) do final de janeiro.

A situação agravou-se nas últimas semanas com a queda nas bolsas internacionais e no preço do petróleo

Citado pela agência timorense Tatoli e, noutro âmbito, Abraão de Vasconcelos referiu-se ainda ao impacto do `lock down` em Nova Iorque que "complica o transporte de dólares dos Estados Unidos para Timor-Leste", país que adotou aquela moeda como moeda oficial.

O BCTL decidiu, no entanto, uma política para garantir a distribuição de seis milhões de dólares que tem nos cofres da entidade central.

Timor-Leste tem confirmado um caso da covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.