Fundo Petrolífero timorense valia 15,96 mil ME no final de dezembro, de acordo com relatório do banco central

O relatório trimestral divulgado hoje pelo Banco Central de Timor-Leste (BCTL) mostra que as entradas brutas de capital foram de 156,82 milhões de dólares (141,46 milhões de euros), com cerca de metade correspondente a contribuições e a outra metade a `royalties`.

Segundo o BCTL, o rendimento dos investimentos do fundo no quarto trimestre do ano ascendeu a 530,32 milhões de dólares (478,44 milhões de euros), dos quais 96,99 milhões de dólares (87,51 milhões de euros) são dividendos e juros, e 439,32 milhões de dólares (396,39 milhões de euros) correspondem a alterações ao valor de mercado dos instrumentos detidos.

Esse rendimento, explicou Venâncio Alves Maria, vice-governador do BCTL, corresponde a um retorno da carteira de 3,05%, ligeiramente abaixo do `benchmark` de 3,07%.

O vice-governador notou que o valor do fundo cresceu mais de 11,94% durante 2019 -- passando de 15,80 mil milhões de dólares (14,26 milhões de euros) em 01 de janeiro para 15,69 mil milhões de dólares (15,96 milhões de euros) em 31 de dezembro.

Venâncio Alves Maria explicou que o FPTL registou o ano passado o seu maior retorno no investimento de sempre, no total de 2,1 mil milhões de dólares (cerca de 1,90 mil milhões de euros).

O relatório trimestral mostra que as saídas de dinheiro do fundo no último trimestre do ano ascenderam a 552,48 milhões de dólares (498,56 milhões de euros), dos quais a grande maioria (549 milhões de dólares ou 495,42 milhões de euros) foram levantados pelo Governo para o Orçamento Geral do Estado (OGE).

Os dados mostram que os levantamentos de 549 milhões de dólares foram feitos pelo Governo timorense para financiar o OGE nos meses de novembro e dezembro.

Esses levantamentos nos últimos dois meses de 2019 foram superiores ao total de levantamentos efetuados durante os outros 10 meses do ano.

Venâncio Alves Maria disse que no final do ano a conta do tesouro tinha cerca de 400 milhões de dólares (360,96 milhões de euros).

"O Governo tem dinheiro suficiente. Para quanto tempo, depende do Governo", disse.

Questionado pela Lusa sobre o impacto da situação política que atualmente se vive no país, o vice-governador preferiu não fazer comentários alargados, notando que "qualquer evento político sempre tem impacto na economia".