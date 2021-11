Fundo Portugal Tech captou 273 milhões de euros de investimento

Pedro Siza Vieira falava na Web Summit, numa conferência de imprensa conjunta com o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Ricardo Mourinho Félix, do lançamento do programa Portugal Tech II.

"Quando lançámos o primeiro programa a ideia era que Portugal e o FEI [Fundo Europeu de Investimento] associariam cada um 50 milhões [de euros] e procurariam mobilizar 43 milhões de investimento privado", afirmou o ministro, quando questionado sobre o Portugal Tech I.

"Selecionámos quatro operadores de capital de risco que ficaram incumbidos não apenas de gerir cada um deles uma parte destes fundos públicos, mas também de encontrar investidores privados", acrescentou Pedro Siza Vieira.

"Na verdade, até ao momento já conseguimos compromissos de investimento de cerca de 273 milhões de euros com um efeito multiplicador muito superior àquele que inicialmente pensávamos", sublinhou o governante, adiantando que "neste momento já há cerca de 30 empresas que beneficiaram dos investimentos do Portugal Tech".