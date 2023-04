Fundo "Região de Leiria Crescimento" com 20 ME para apoio às PME

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leira (CIMRL) explicou que a candidatura "foi considerada elegível pelo Banco Português de Fomento" na sexta-feira, "representando uma inovadora medida de auxílio à capitalização" das PME deste território.

"O novo fundo de capital de risco `Região de Leiria Crescimento` terá uma dotação de 20 milhões de euros e resulta de uma parceria da CIMRL, com a Portugal Ventures, o Politécnico de Leiria e a Associação Empresarial da Região de Leiria (Nerlei)", adiantou a Comunidade Intermunicipal.

O objetivo passa pela criação de "um fundo regional de apoio à capitalização do tecido empresarial da região e na compensação das `falhas de mercado` ao nível do acesso a instrumentos financeiros e de capital por parte das PME".

A CIMRL esclareceu que este fundo regional "tem como prioridade realizar pelo menos 20 investimentos em empresas da região, com montantes de 250 mil euros até, preferencialmente, 1,5 milhões de euros por empresa, prevendo-se que o mesmo possa avançar em meados do segundo semestre" deste ano, estando "apenas condicionado pela evolução da candidatura".

"O fundo tem ainda por objetivo contribuir para mitigar a subcapitalização das empresas, nomeadamente a dificuldade de angariação de capital junto dos intermediários financeiros, agravado pela atual situação macroeconómica de elevadas taxas de juro", esclareceu.

De acordo com a CIMRL, "este mecanismo de apoio em instrumentos de capital e quase capital, sem juros e com participação minoritária, também comporta apoio à gestão e uma forte interação com a Nerlei e Politécnico de Leiria".

De acordo com o folheto oficial de suporte ao fundo, "através de instrumento de capitalização será possível investir em projetos nos setores de atividade definidos como prioritários", como as áreas "do digital, indústria, tecnologias da saúde e turismo, e ainda com foco em empresas que atuem em economia verde e eficiência energética, tecnologias de informação e comunicação, mobilidade inteligente, ciências da vida e biotecnologia, além de "outros projetos de impacto para a região e incremento das exportações".

Para os parceiros, o fundo de capital de risco "Região de Leiria Crescimento" é uma "nova visão estratégica de descentralização e otimização dos fundos PRR e traduz-se numa oportunidade de apoio a projetos de investimento localizados numa região de forte dinâmica empresarial, sendo um importante contributo para o desenvolvimento de uma economia moderna, mais competitiva, exportadora, baseada no conhecimento, na inovação e capital humano, e com um forte espírito empreendedor".

A CIMRL acrescentou que se segue uma fase de concertação e assinatura de contrato para financiamento do PRR, sendo que, nos termos da candidatura apresentada, "o fundo deverá ter uma participação de fundos públicos através do Fundo de Capitalização e Resiliência de cerca de 60% e capitais privados de cerca de 40%.

A Comunidade Intermunicipal integra os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, a designada "bazuca", tem o valor de 16,6 mil milhões de euros - 13,9 mil milhões de euros em subvenções e 2,7 mil milhões de euros em empréstimos.