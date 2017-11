Partilhar o artigo Fundo soberano angolano garante que todas as operações são feitas de "forma legítima" Imprimir o artigo Fundo soberano angolano garante que todas as operações são feitas de "forma legítima" Enviar por email o artigo Fundo soberano angolano garante que todas as operações são feitas de "forma legítima" Aumentar a fonte do artigo Fundo soberano angolano garante que todas as operações são feitas de "forma legítima" Diminuir a fonte do artigo Fundo soberano angolano garante que todas as operações são feitas de "forma legítima" Ouvir o artigo Fundo soberano angolano garante que todas as operações são feitas de "forma legítima"

Tópicos:

Jean Claude Bastos, Quantum, Suíça,