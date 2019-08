Fundo soberano cabo-verdiano quer ter capital de mais de 450 MEuro em cinco anos

Lusa05 Ago, 2019, 13:48 | Economia

O fundo, cuja projeto de lei que o cria foi promulgado pelo Presidente da República na sexta-feira e ao qual a Lusa teve hoje acesso, será constituído com um capital social inicial de 100 milhões de euros, que servirá de garantia à emissão de dívida por parte de empresas cabo-verdianas.

No projeto de lei agora promulgado, o Governo explica a criação deste fundo com a necessidade de instituir "soluções estruturais para garantir às empresas o acesso ao financiamento para os seus esforços de investimento", e recorda que "tradicionalmente, para financiar os projetos mais intensivos em capital, as empresas cabo-verdianas socorreram-se do mercado financeiro externo".

"Porém, como consequência da última crise financeira, a tolerância ao risco pelos financiadores agravou-se, levando a novas exigências nos contratos de financiamento. A prestação e/ou o reforço de garantias passou a ser uma condição essencial. Sendo assim, compete ao Estado, na sua natureza de Estado-parceiro, promotor, incentivador e viabilizador, encontrar soluções válidas que possam permitir aceder ao mercado de capitais, em particular ao mercado externo, como solução para o financiamento da economia", lê-se.

Do capital social inicial, 90 milhões de euros serão provenientes do International Support For Cabo Verde Stabilization Trust Fund, cuja extinção também já foi promulgada, sob proposta do Governo, por Jorge Carlos Fonseca. Os restantes 10 milhões de euros, segundo o mesmo documento correspondentes a 10% do capital social subscrito e não realizado imediatamente, serão assegurados "com o produto da colocação no mercado de valores mobiliários de Títulos-Rendimento de Mobilização de Capital (TRMC) de valor equivalente, pela Direção-Geral do Tesouro".

O projeto de lei aponta que este fundo estará "operacional em 2020", constituindo objetivo imediato a ampliação do respetivo capital social para montante igual ou superior a 200 milhões de dólares (180 milhões de euros), em resultado da primeira emissão de TRMC depois da aprovação da Lei que o cria.

"Constitui objetivo que nos próximos cinco anos o Fundo reúna um capital social igual ou superior a 500 milhões de dólares, como resultado da adesão dos parceiros de Cabo Verde e da iniciativa privada interna e externa", lê-se no projeto de lei, aprovado na Assembleia Nacional e promulgado pelo Presidente da República em 02 de agosto.

O projeto lei refere que o fundo tem por objeto "garantir a emissão" de títulos de dívida por empresas comerciais privadas de direito cabo-verdiano em mercados regulamentados, "para financiamento dos respetivos investimentos".

"O Fundo tem como fim acessório a concessão de garantias a operações de financiamento e operações financeiras de natureza equivalente de que sejam beneficiárias empresas comerciais privadas de direito cabo-verdiano", acrescenta-se no documento.