Fundos de coesão. Proposta de Bruxelas é "um progresso", diz Santos Silva

"Esta proposta representa um progresso. O trabalho construtivo com a Comissão Europeia permitiu chegar a um progresso face a um ponto de partida que considerámos um mau começo para esta negociação", garantiu o ministro.





O ministro dos Negócios Estrangeiros lembrou que há poucas semanas, a proposta da Comissão Europeia visava cortes reais nos fundos na ordem dos 15% e agora a proposta de corte é de 7%, destacando assim um progresso realizado e a possibilidade de as reuniões que se seguem conseguirem ainda aprofundar essa tendência positiva nas negociações. O ministro dos Negócios Estrangeiros lembrou que há poucas semanas, a proposta da Comissão Europeia visava cortes reais nos fundos na ordem dos 15% e agora a proposta de corte é de 7%, destacando assim um progresso realizado e a possibilidade de as reuniões que se seguem conseguirem ainda aprofundar essa tendência positiva nas negociações.





"Há ainda muito trabalho para fazer, muita negociação", recorda Augusto Santos Silva em conferência de imprensa, colocando a tónica num trabalho construtivo e na necessidade de aproveitar os programas de apoio às reformas.







A proposta de orçamento plurianual da Comissão Europeia para 2021-2027 prevê para Portugal cerca de 21,2 mil milhões de euros ao abrigo da política de coesão, o que representa um corte de 7% face ao quadro atual. No global, Portugal é o quinto país com maior envelope financeiro.







O ministro ressalvou que Portugal tem uma redução inferior ao corte médio do conjunto da União Europeia no que diz respeito à política de coesão, que se cifra nos 9,9%.



"Portugal não está entre os Estados-membros que seriam dos mais prejudicados pela proposta da Comissão Europeia", indicou.





Espanha é um dos países que nesta proposta da Comissão Europeia vai ter um reforço de verbas do fundo de coesão, de 5%. Questionado sobre esta diferença face a Portugal, Santos Silva explicou que estão em causa os critérios para a distribuição de verbas que envolve em grande medida o PIB per capita, mas também a taxa de desemprego ou a pressão migratória. Em relação a Espanha, o ministro diz que a região da Andaluzia viu reduzido o PIB per capita, influenciando as contas e que a pressão migratória no país, tal como em Itália, é maior, tal como as taxas de desemprego.