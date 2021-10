Fundos europeus. Marcelo assinala oportunidade irrepetível em que todos os minutos contam

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que os fundos do PRR são uma oportunidade irrepetível e avisou que a janela de tempo para serem usados é muito curta. O Presidente deixa o aviso: o dinheiro que não for usado é perdido. Um alerta lançado numa conferência sobre Fundos Europeus organizada pela Confederação Empresarial da Região do Minho em Braga.