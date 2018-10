Furacão Leslie. Levantamento provisório aponta para dois milhões de euros de prejuízo em Leiria

Lusa17 Out, 2018, 18:45 | Economia

Ainda com um levantamento provisório, faltando, por exemplo, apurar os prejuízos de algumas freguesias, como Monte Redondo e Carreira, que estão entre as localidades mais afetadas pela passagem da Leslie, Ricardo Santos afirmou que, "no mínimo, os prejuízos rondam os dois milhões de euros".

"Sabemos que há uma empresa que está encerrada e os prejuízos serão elevados, mas ainda não temos os dados apurados. Os números são ainda provisórios, mas acreditamos que podem ser bem mais superiores", acrescentou Ricardo Santos.

O presidente da Câmara revelou à Lusa, na segunda-feira, que foram registadas cerca de 100 ocorrências entre sábado à noite e a manhã de domingo.

"Houve danos no parque de campismo do Pedrógão, vários sinais de trânsito derrubados, árvores partidas e ramos espalhados pelas estradas. No terreno estão várias equipas a proceder a trabalhos de limpeza para voltarmos à normalidade o mais rápido possível", disse, na altura.

Apesar da queda de chaminés e de "muitas telhas partidas", Raul Castro garantiu que não há situações de desalojados ou deslocados.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados, 57 dos quais no distrito de Coimbra.

Durante uma visita, na terça-feira, a alguns dos locais atingidos pelo temporal no concelho de Condeixa-a-Nova, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, assegurou que vão existir os recursos necessários para apoiar as populações e as autarquias afetadas pela tempestade Leslie.