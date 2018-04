Futuro do Novo Banco não está ameaçado

António Ramalho, CEO do Novo Banco, garante que não está num "sprint de lucros" mas sim numa "maratona de sustentabilidade" para que a instituição que lidera ganhe valor.



Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios assegura aos contribuintes portugueses que tudo fará para que os 25 por cento que o Fundo de Resolução detém no Novo Banco, possam ser valorizados e no final o investimento tenha compensado.



António Ramalho garante que a viabilidade do Novo Banco está mais do que provada.





Aliás adianta que mais do que "um banco viável é um banco essencial à economia portuguesa".Hoje, diz António Ramalho, o Novo Banco passou de um banco "condenado" para um banco em "reestruturação", com uma característica única, ou seja, com mais de 60 por cento da atividade ligada a empresas.António Ramalho, presidente do Novo Banco em entrevista aos jornalistas Rosário Lira da Antena 1 e Diogo Cavaleiro do Jornal de Negócios.O programa Conversa Capital pode ser ouvido este domingo depois do noticiário das 13h00.